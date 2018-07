Arsenal perde Gibbs para playoffs da Liga dos Campeões

Gibbs sofreu a contusão na vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, no último sábado, na estreia das equipes no Campeonato Inglês. Ele passou por exames nesta segunda-feira e o Arsenal anunciou que o jogador não poderá atuar por cerca de três semanas. Nesta terça, o time londrino pega o Besiktas na Turquia. A volta está marcada para o dia 27, na Inglaterra.

Também por problema físico, o atacante Yaya Sanogo não viajou para a Turquia com o elenco. Por outro lado, o técnico Arsène Wenger poderá contar com o retorno do zagueiro Laurent Koscielny, recuperado de um problema no tendão de Aquiles.