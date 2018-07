Arsenal perde no fim e dá adeus ao título do campeonato inglês

BOLTON - O Arsenal comprovou neste domingo a sua fama de nadar, nadar, e morrer na praia. Na véspera do confronto direto contra o Manchester United, o time de Arsène Wenger perdeu para o Bolton por 2 a 1 fora de casa e praticamente deu adeus às suas chances de título no campeonato inglês.

Com 64 pontos, o Arsenal já vê o Manchester United com nove à sua frente. Ainda que vença a equipe de Alex Ferguson no próximo final de semana, em casa, e veja o Chelsea fazer o mesmo na rodada seguinte, ainda assim o time vermelho de Londres poderia ficar no máximo a três pontos do líder quando faltarem duas rodadas para o fim da competição. Se o Manchester vencer os dois jogos, porém, é campeão.

Já o Bolton, que tem um jogo a menos que os concorrentes, se mantém firme na briga pela Liga Europa, na oitava posição. Com 46 pontos, fica a um do Everton, mas com uma partida a mais a realizar.

O primeiro gol do jogo saiu aos 37 minutos da primeira etapa. Cahill cabeceou, Nasri salvou em cima da linha, mas no, rebote, Sturridge marcou para os donos da casa. O empate só veio aos 3 minutos da segunda etapa, com Van Persie.

Precisando da vitória, o Arsenal partiu para o tudo ou nada. E ficou sem nada. Após escanteio batido da direita, Cohen desviou no primeiro pau e mandou a bola no ângulo esquerdo do gol de Szczesny. Na comemoração, o jogador exibiu uma camisa com a foto de seu pai, morto em um acidente de moto em dezembro. Abraçado pelos companheiros, chorou muito.

