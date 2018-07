Arsenal perde nos pênaltis e cai na Copa da Liga Inglesa

A queda precoce marca mais um vexame do time nesta temporada. Irregular, o Arsenal chegou a cair para décimo lugar no Campeonato Inglês antes de se recuperar nas últimas rodadas. Com poucas chances de brigar pelo título, o time de Arsène Wenger agora também não terá condições de sonhar com o troféu da Copa da Liga Inglesa, terceiro torneio nacional em nível de importância - há ainda a Copa da Inglaterra.

Nesta terça, o Arsenal começou atrás no placar ao sofrer gol de Thompson, aos 16 minutos do primeiro tempo, jogando fora de casa. Mesmo contando com seus principais titulares, o time visitante teve dificuldade para chegar ao empate. O gol salvador só saiu aos 42 minutos da segunda etapa, com Vermaelen, de cabeça.

O duelo seguiu equilibrado durante toda a prorrogação, sem gols. O confronto, então, foi decidido nas penalidades. Mais eficiente nas cobranças, o Bradford sacramentou a vitória e a vaga nas semifinais pelo placar de 3 a 2, após finalização errada do mesmo Vermaelen. Se tivesse marcado, o zagueiro levaria o duelo para as cobranças alternadas.

Em outro confronto da Copa da Liga Inglesa, o Aston Villa não vacilou e aplicou uma goleada de 4 a 1 sobre o Norwich, fora de casa. Weimann foi o destaque do jogo, com dois gols. Os duelos das semifinais ainda serão definidos nos próximos dias.

RODADA - Pelo Campeonato Inglês, Sunderland venceu o Reading por 3 a 0, no encerramento da 16ª rodada. O resultado afastou o time da zona de rebaixamento. Com 16 pontos, o Sunderland ocupa agora o 15º lugar. O Reading é o penúltimo colocado, com apenas 9 pontos.