Arsenal perde para o Aston Villa na estreia no Inglês

LONDRES - A pressão para o Arsenal se reforçar na atual janela de transferências vai aumentar após a estreia do time no Campeonato Inglês. Neste sábado, no Emirates Stadium, a equipe perdeu, de virada, para o Aston Villa por 3 a 1, na rodada de abertura do torneio nacional. Por isso, foi vaiado pelo seu torcedor.

O Arsenal ainda começou bem a partida e abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Olivier Giroud. Só que o time londrino não conseguiu sustentar a vantagem e levou a virada com dois gols marcados por Christian Benteke, aos 23 minutos da etapa inicial e aos 17 minutos do segundo tempo. Antonio Luna sacramentou o triunfo do Aston Villa ao fazer o terceiro gol da sua equipe aos 40 minutos da etapa final.

Também neste sábado, o West Ham venceu o Cardiff City, em casa, por 2 a 0, com gols de Joe Cole e Kevin Nolan. O Norwich City empatou por 2 a 2 com o Everton em casa. Já o Fulham venceu fora de casa o Sunderland por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Southampton sobre o West Bromwich Albion, também como visitante.