Arsenal perde para o Sheffield United e fica em quinto no Inglês

O Arsenal ratificou sua irregularidade no Campeonato Inglês, ao perder para o Sheffield United, no Bramall Lane Stadium, nesta segunda-feira, por 1 a 0, em duelo que fechou a nona rodada e o deixou de fora da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com o resultado, a equipe de Londres permanece com 15 pontos, em quinto lugar, a dois de Chelsea e Leicester, enquanto o time da casa alcançou os 12, na nona colocação.

Apesar de ficar mais tempo com a bola (68% do tempo), o Arsenal não teve inspiração em seu ataque e ainda sofreu com os contragolpes do Sheffield. Esta foi a nona derrota do Arsenal nos 18 últimos jogos da equipe fora de casa pelo Inglês.

O único gol do jogo foi marcado pelo francês Lys Mousset, aos 30 minutos do primeiro tempo, após falha total da zaga do Arsenal, que deixou o Sheffield tocar duas vezes na bola dentro da pequena área, após cobrança de escanteio. Nos últimos 15 minutos, o Arsenal deixou a tática programada pelo técnico espanhol Unai Emery de lado e passou a procurar as bolas alçadas na área, mas sem sucesso.

GETTTT INNNNNNNN!!!!!!! THE BLADES HAVE DEFEATED ARSENAL! pic.twitter.com/lvnIsM5roF — Sheffield United (@SheffieldUnited) October 21, 2019

Após 12 anos longe da primeira divisão, o Sheffield retornou e tem obtido bons resultados com as equipes grandes, pois empatou com o Chelsea e perdeu para o líder Liverpool, por 1 a 0, em casa, com gol marcado apenas aos 25 minutos da etapa final. A equipe vinha de três derrotas em seu campo e agora superou o Arsenal.

O time londrino voltará a jogar na quinta-feira, quando receberá o Vitória de Guimarães, pela Liga Europa. E no domingo, também como mandante, vai ter pela frente o Crystal Palace pelo Inglês. Um dia antes, o Sheffield visitará o West Ham.