Arsenal perde para o West Ham e segue em má fase no Campeonato Inglês

O Arsenal voltou a ser derrotado no Campeonato Inglês neste sábado. A equipe visitou o West Ham, em duelo londrino pela abertura da 22.ª rodada, e caiu por 1 a 0, resultado que mantém seu mau momento na competição e coloca em risco a vaga na zona de classificação para as competições europeias.

Com apenas duas vitórias nas últimas seis partidas do Inglês, o Arsenal estacionou nos 41 pontos, na sexta posição, que hoje lhe daria um lugar na Liga Europa, mas apenas três pontos à frente do Manchester United. O West Ham, por sua vez, subiu para 31 e já é o oitavo colocado.

Apesar do resultado, foi o Arsenal que começou melhor neste sábado. O time de Unai Emery dominou a posse de bola no primeiro tempo, ocupou o campo de ataque, mas esbarrou na boa marcação do adversário. Guendonzi, de fora da área, jogou rente ao gol de Fabianski em um dos lances de maior perigo da etapa inicial.

Na volta para o segundo tempo, porém, o West Ham se lançou ao ataque e foi preciso para aproveitar sua primeira oportunidade. Aos dois minutos, Felipe Anderson recebeu pela direita, foi ao fundo e cruzou. Maitland-Niles não conseguiu afastar, Nasri ficou com a sobra e ajeitou para Rice finalizar de primeira, no contrapé de Leno.

O gol fez o Arsenal se tornar mais ofensivo, mas os visitantes seguiam com dificuldades para infiltrar na defesa adversária. Prova disso foi a grande chance de Aubameyang, que só não marcou porque foi travado por Ogbonna de frente para o gol. Aos 21, Iwobi também teve ótimo momento ao receber na área pela esquerda, mas a finalização saiu rente à trave.

Em busca da recuperação na tabela, o Arsenal terá pela frente novo duelo londrino pelo Inglês, o clássico com o Chelsea, no próximo sábado, no Emirates Stadium. No mesmo dia, o West Ham visita o Bournemouth.