Arsenal perde Ramsey e Iwobi por 3 semanas, mas terá retorno de Koscielny

"Os dois têm pequenos problemas musculares", explicou o treinador. "Iwobi tem um problema na coxa, enquanto Ramsey tem uma lesão muscular que o afastará por duas ou três semanas. Ainda assim, temíamos por algo pior no início."

Outros importantes desfalques são os zagueiros Gabriel Paulista, com um problema no tornozelo, e Mertesacker, que sofreu lesão no joelho e ficará afastado por até cinco meses. Wenger, aliás, detalhou como evolui a recuperação do brasileiro. "Serão de seis a oito semanas de recuperação. Mas é difícil avaliar agora porque ele está de gesso e ainda não consegue andar."

Entre tantos desfalques, a boa notícia pode ser os retornos do meia Özil, do atacante Giroud e do zagueiro Koscielny, que defenderam suas seleções na Eurocopa, se apresentaram mais tarde na pré-temporada e ainda não têm plenas condições de entrar em campo. "Estou considerando relacioná-los para o fim de semana", antecipou Wenger, referindo-se ao jogo contra o atual campeão Leicester, sábado, pelo Campeonato Inglês.

O único retorno confirmado, porém, devido aos inúmeros desfalques na zaga, é de Koscielny. "Com ele, basicamente, eu não tenho escolha. Se tiver que apostar em um, certamente será nele", adiantou Wenger.