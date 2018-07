Arsenal pode ter até nove desfalques para defender liderança

LONDRES - O Arsenal pode ter até nove desfalques para enfrentar o Cardiff City, nesta quarta-feira, no primeiro dia de 2014. Em entrevista coletiva nesta terça, o técnico Arsène Wenger afirmou que já nem conta com quatro de seus titulares e que outros cinco são dúvida para partida que pode manter os londrinos na ponta da tabela do Campeonato Inglês.

O principal desfalque é o alemão Özil, craque do time, que tem uma lesão no ombro. O também meia Ramsey vai ficar fora por três semanas com uma lesão na coxa, o atacante Giroud tem uma lesão no tornozelo, enquanto o zagueiro Gibbs reclama de dores na panturrilha. Os defensores Nacho Monreal e Thomas Vermaelen, os meias Tomas Rosicky e Jack Wilshere e o atacante Theo Walcott também são dúvida.

O Arsenal lidera o Inglês com 42 pontos, um a mais que o Manchester City e o dois à frente do Chelsea. Nesta quarta-feira, tem boas chances de perder a liderança (porque o City joga mais cedo contra o Swansea City, no País de Gales), mas pode recuperá-la na sequência, quando receber o Cardiff, outro time galês, em Londres. Este jogo e todo o restante da rodada do Inglês será às 13h de Brasília.