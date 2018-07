Arsenal pressiona, mas apenas empata com o Hull City

O Arsenal impôs forte pressão ao Hull City neste sábado, no Emirates Stadium, mas não passou do 0 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Com o empate, as duas equipes terão que voltar a campo para um jogo, o famoso "replay", a ser disputado desta vez na casa do Hull City, da segunda divisão inglesa.

Jogando em casa, com um time quase todo reserva, o Arsenal controlou a partida desde o início, dando trabalho à defesa rival. Contudo, não conseguiu superar o inspirado goleiro Jakupovic, grande responsável pelo empate sem gols neste sábado. Somente na etapa inicial foram ao menos três grandes defesas. Do outro lado, o Hull City só chegou uma vez ao ataque com relativo perigo.

No segundo tempo, Jakupovic seguiu trabalhando forte. No lance mais incrível, Welbeck encheu o pé de fora da área, aos 18 minutos. A bola sofreu um desvio no meio do caminho, mas mesmo assim, o goleiro evitou o gol, ao mudar rapidamente a trajetória de sua mão. Em outro bom momento dos anfitriões, Campbell acertou o pé da trave, aos 9.

O time londrino jogou com time quase todo reserva porque o técnico Arsène Wenger decidiu poupar os principais titulares para o jogo de terça-feira, contra o Barcelona, pela Liga dos Campeões. Será o jogo de ida das oitavas de final, na casa do Arsenal.