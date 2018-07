Arsenal promete pressionar o São Paulo durante os 90 minutos

O empate por 1 a 1 contra o São Paulo no Pacaembu recolocou o Arsenal de Sarandí na luta por uma vaga na segunda fase da Libertadores. Uma vitória nesta quinta deixará a equipe com 4 pontos, mesma pontuação do Tricolor.

Um dos destaques do time, o lateral-direito Danilo Gerlo, afirmou que os argentinos vão pressionar o São Paulo durante os 90 minutos atrás da vitória.

“Não podemos ter outro resultado que não seja uma vitória. Sabemos da importância desse jogo para nossa equipe. É verdade que o São Paulo tem um grande elenco, mas precisamos nos impor dentro de casa e temos de ter intensidade durante os 90 minutos”, analisou.

Durante a semana o técnico Gustavo Alfaro treinou jogadas de bolas paradas.