Arsenal reage no final, mas perde para Stoke City no Inglês

O Arsenal bem que conseguiu reagir no final, mas não evitou a derrota para o Stoke City, por 3 a 2, neste sábado, pela 15.ª rodada do Campeonato Inglês. Depois de um péssimo primeiro tempo, quando levou três gols, o time londrino melhorou na segunda etapa e fez dois gols, o que, no entanto, não foi suficiente.

Para chegar aos 18 pontos no campeonato, o Stoke City aproveitou o fato de jogar em casa e abriu 3 a 0 com Crouch, Bojan e Walters. No segundo tempo, o Arsenal reagiu com os gols de Cazorla e Ramsey. Depois, pressionou bastante nos minutos finais, sem sucesso. Assim, ficou com os mesmos 23 pontos, em sexto lugar.

Outro gigante do futebol inglês que tropeçou neste sábado foi o Liverpool. Mesmo jogando em casa, não saiu do 0 a 0 com o Sunderland, para desespero de sua torcida no Estádio Anfield Road. Com o empate, a equipe chegou aos 21 pontos, em nono lugar, ainda bem distante do líder Chelsea, que está com 36.

Em outros resultados do dia, mais dois jogos terminaram sem gols: Hull City 0 x 0 West Bromwich e Tottenham 0 x 0 Crystal Palace. A rodada do Campeonato Inglês também teve Queens Park Rangers 2 x 0 Burnley. Ainda neste sábado, está programada a disputa de mais uma partida, entre Manchester City e Everton.