Arsenal reconhece decepção por eliminação em casa

A derrota por 2 a 1 para o Southampton, em casa, provocou a eliminação do Arsenal da Copa da Liga Inglesa e foi lamentada por todos do clube, que faz um início de temporada irregular, mesmo que a tenha aberto com o título da Supercopa da Inglaterra. O técnico Arsène Wenger avaliou que os erros defensivos foram decisivos para o tropeço do seu time, que chegou a abrir 1 a 0.

"É decepcionante, porque tivemos um bom começo e cometemos dois erros desnecessários e grandes nos dois gols. Faltou um pouco de experiência na defesa, mas no geral eles foram bem. Nós lutamos muito e é frustrante não ter conseguido marcar no segundo tempo", disse.

Wenger lamentou que o time não tenha reagido na etapa final, mas também fez elogios ao Southampton, mesmo avaliando que o oponente tenha abusado das faltas. "Quando você olha para a quantidade de posse que tivemos, temos que dar crédito ao Southampton, eles jogaram bem e foram bem organizados. Eles abusaram um pouco das faltas no meio-de-campo, mas são uma boa equipe e jogaram bem esta noite. É frustrante porque lutamos muito", afirmou.

Eliminado da Copa da Liga Inglesa, o Arsenal volta as suas atenções para o Campeonato Inglês, ainda mais que no sábado vai receber o rival Tottenham em clássico válido pela sexta rodada. Para esse duelo, Wenger espera contar com o retorno dos lesionados Kieran Gibbs e Per Mertesacker.