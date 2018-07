Arsenal repete 5 a 2 sobre Tottenham e volta a ganhar na Inglaterra

LONDRES - Depois de cair por 2 a 1 no clássico diante do Manchester United e empatar por 3 a 3 com o Fulham, em um duelo no qual desperdiçou um pênalti no minuto final, o Arsenal voltou a vencer no Campeonato Inglês, neste sábado, em grande estilo. Atuando no Emirates Stadium, em Londres, o time goleou o Tottenham por 5 a 2 e chegou aos 19 pontos na competição. Curiosamente, a equipe já havia goleado o rival pelo mesmo placar em clássico realizado na temporada passada.

A equipe comandada por Arsène Wenger iniciou a rodada na oitava posição da tabela e com a goleada saltou de forma provisória para o sexto lugar, ultrapassando o próprio Tottenham, que estacionou nos 17 pontos, ficando em oitavo lugar. Outra equipe ultrapassada foi o West Ham, que tem 18 e jogará nesta 12.ª rodada apenas na segunda-feira, contra o Stoke City, em casa.

Mertesacker, Podolski, Giroud, Cazorla e Walcott marcaram os gols do Arsenal, que saiu atrás no placar e buscou a virada. Adebayor, que acabou expulso de campo, e Gareth Bale balançaram as redes pelo Tottenham.

Ex-Arsenal, o atacante Adebayor abriu o placar para o time visitante logo aos 10 minutos. Ao aproveitar falha do alemão Mertesacker, Defoe invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado. O goleiro Szczesny de rebote e Adebayor só empurrou para as redes.

O mesmo Adebayor, porém, complicou a vida do Tottenham já aos 17 minutos. Ele deu um carrinho violento e desnecessário no espanhol Cazorla, que precisou pular para não se machucar no lance, e acabou expulso direto pelo árbitro do duelo.

Com um homem a mais em campo, o Arsenal iniciou uma grande reação a partir dos 24 minutos, quando Mertesacker se redimiu da falha cometida no gol do adversário, acertando cabeçada certeira nas redes após cruzamento da direita de Walcott.

Animado com o empate, o Arsenal partiu pra cima do Tottenham e virou o jogo aos 42 minutos, com o alemão Podolski. Ele aproveitou uma sobra de uma bola após jogada de Cazorla, passou por Gallas e bateu mascado, mas, mesmo assim, a bola entrou lentamente no gol.

Abalado com o gol, o Tottenham tomou mais um apenas três minutos depois. Cazorla fez nova boa jogada, invadiu a área pela esquerda e cruzou para Giroud entrar batendo de primeira: 3 a 1. Na etapa final, consagrando a sua boa atuação, Cazorla marcou o quarto gol do Tottenham aos 15 minutos. Podolski recebeu lançamento de Walcott pela esquerda e cruzou para o espanhol também bater de primeira no canto esquerdo baixo do goleiro.

Aos 26, Gareth Bale descontou para a equipe visitante em bom chute rasteiro após avançar com liberdade na intermediária ofensiva. Porém, aos 45, Walcott decretou a goleada em rápido contra-ataque, no qual recebeu passe da direita e bateu com categoria para selar o 5 a 2.