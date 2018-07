Arsenal, Roma e Shakhtar passam às oitavas da Liga dos Campeões

Jogando em casa, o Arsenal venceu o Partizan de Belgrado por 3 x 1, e assegurou o segundo lugar no Grupo H. Theo van Persie, Theo Walcott e Samir Nasri marcaram os gols do time inglês.

O Shakhtar, também jogando em casa, marcou os dois únicos gols do jogo contra o Braga no primeiro tempo, e terminou o grupo à frente do Arsenal.

Pelo Grupo E, a Roma segurou o empate em 1 x 1 com o CFR Cluj e passou à próxima fase, atrás do Bayern de Munique, que venceu o Basel por 3 x 0.

No jogo entre os eliminados Zilina e Spartak de Moscou, na Eslováquia, pelo Grupo F, um rojão atirado em campo paralisou a partida por 20 minutos. O confronto terminou com vitória do Spartak por 2 x 1.

O Olympique Marseille bateu o Chelsea por 1 x 0 com gol de Brandão, o que não impediu que os ingleses terminassem em primeiro na chave F.

A maior goleada da última rodada da Liga dos Campeões em 2010 foi do Real Madrid, que venceu o Auxerre por 4 x 0 no Grupo G - três gols de Karim Benzema, um de Cristiano Ronaldo.

O resultado eliminou as ambições do Auxerre de disputar a Liga Europa. O Ajax venceu por 2 x 0 um time misto do Milan e ficou com essa vaga.

Houve poucas surpresas na fase de grupos, e o sorteio das oitavas, que acontece no dia 17, reunirá grandes potências. Bayern, Chelsea, Olympique Marseille, Real Madrid e Milan já haviam assegurado a vaga antecipadamente nesse lado da chave (grupos E a H).

No outro lado da chave, o FC Copenhagen derrotou o Panathinaikos na terça-feira e ficou com a última vaga. Nos grupos A a D se classificaram também: Tottenham Hotspur, Inter de Milão, Schalke 04, Olympique Lyon, Manchester United, Valencia e Barcelona.

A Liga dos Campeões volta agora só em fevereiro.