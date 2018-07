Arsenal se classifica com dois gols de Van Persie

Van Persie marcou seus gols de números 16 e 17 em 18 atuações pelo Arsenal nesta temporada.

Shinji Kagawa fez o gol de consolação para o Dortmund na última jogada da partida.

A equipe alemã tinha que vencer para ter chance de classificação, mas, tirando duas boas chances no começo e outra no segundo tempo, eles não ameçaram a invencibilidade do Arsenal no grupo.

No outro jogo da chave, o Olympique Marseille perdeu em casa para o Olympiakos Piraeus por 1 x 0. No entanto, o time francês segue em segundo lugar, um ponto à frente dos gregos.

(Reportagem de Mike Collett)