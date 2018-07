Arsenal se protege e renova com Wilshere e mais quatro

"Estamos muito satisfeitos que esses cinco jovens jogadores assinaram novo contratos de longo prazo", disse Wenger. "O plano é construir uma equipe em torno de uma base forte de jovens jogadores, a fim de levá-los a desenvolver o seu talento no clube", acrescentou. "Jack é, certamente, o mais conhecido, o líder deste grupo, mas os outros quatro jogadores são jogadores excepcionais, e estamos muito felizes que conseguimos concluir seus novos contratos ao mesmo tempo", concluiu.

O meia Wilshere, de 20 anos, e o zagueiro Gibbs, de 23 anos, são formados nas categorias de base do Arsenal. O meia galês Ramsey, de 21 anos, está no clube londrino desde 2008. O meia Oxlade-Chamberlain, de 19 anos, chegou ao Arsenal vindo do Southampton em 2011, assim como o zagueiro Jenkinson, que chegou do Charlton.

"Eu acredito que quando você tem um núcleo de jogadores britânicos, é sempre mais fácil manter o conjunto e é isto que vamos tentar conseguir daqui para frente", disse Wenger.

Apesar dessas renovações, o Arsenal ainda não conseguiu resolver a situação de Theo Walcott. O contrato do atacante com o clube londrino se encerra no final desta temporada e ainda não há um acordo para a sua ampliação.