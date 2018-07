Arsenal se recupera de eliminações, bate o Everton e ainda sonha

Em terceiro lugar no Campeonato Inglês, o Arsenal ainda sonha com não morrer na praia na temporada. Eliminado da Copa da Inglaterra pelo Watford no domingo e da Liga dos Campeões pelo Barcelona na quarta, o time londrino voltou a campo neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e se recuperou vencendo o Everton por 2 a 0, em Liverpool.

Como não vencia há quatro partidas pela competição, o Arsenal se afastou bastante da briga pelo título. Com a vitória deste sábado, foi a 55 pontos, oito atrás do líder Leicester City, e a três de Tottenham. Ainda assim, continua sonhando. A partida diante do Everton foi válida pela 31.ª rodada, mas o Arsenal tem os mesmos 30 jogos que os rivais, uma vez que tem uma partida adiada ainda por fazer.

Desde a temporada 2005-06 o Arsenal sempre termina o Campeonato Inglês em terceiro ou quarto lugar, caindo nas oitavas da Liga dos Campeões há seis temporadas. Nos últimos dois anos, pelo menos ganhou a Copa da Inglaterra. Desta vez, nem isso. Então voltar aos dois primeiros lugares do Inglês, algo que o time fez entre 1997-98 e 2004-05, é o objetivo.

Para isso, o Arsenal contou com golaço de Welbeck logo aos 7 minutos do primeiro tempo para sair na frente em Goodison Park. Sánchez tabelou e enfiou para o atacante, que apareceu de surpresa nas costas do zagueiro, driblou o goleiro com um tapa na bola e mandou para o gol vazio.

Ainda na primeira etapa, aos 42, Iwobi recebeu de Bellerín, invadiu a área e fez o segundo do Arsenal no jogo e o primeiro gol dele como profissional. Natural da Nigéria, o atacante tem só 19 anos e estreou como titular no Inglês. Na quarta, ele já havia começado jogando diante do Barcelona.