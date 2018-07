Arsenal se reforça com o atacante espanhol Lucas Pérez

O Arsenal aproveitou a proximidade do fim da janela de transferências para enfim conseguir reforçar o seu setor ofensivo. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou a contratação do atacante espanhol Lucas Pérez, que estava no Deportivo La Coruña. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Nas últimas semanas, o Arsenal vinha fracassando nas negociações para o seu ataque. O clube londrino tentou se reforçar com Jamie Vardy, que optou por permanecer no Leicester, renovando o seu contrato, e também Alexandre Lacazette, mas a sua proposta foi rejeitada pelo Lyon.

Nesta terça, então, o Arsenal fechou uma contratação para o setor ofensivo, ainda que bem mais modesta do que as opções iniciais. Pérez, de 27 anos, porém, se destacou na temporada passada pelo Deportivo La Coruña, tendo marcado 19 gols, sendo 17 no Campeonato Espanhol. E na atual, ele já havia ido às redes uma vez.

Antes de chegar ao Deportivo em 2014, Pérez esteve longe de brilhar pelos diversos clubes que defendeu. O atacante iniciou a sua carreira no Atlético de Madrid C, depois passando por Rayo Vallecano, Karpaty Lviv, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

Embora os valores envolvidos na negociação não tenham sido revelados, as informações são de que o Arsenal teria desembolsado 17,1 milhões de libras (aproximadamente R$ 72,7 milhões) para contratá-lo. "Ele não é apenas um artilheiro, é um jogador que se entende bem com seus parceiros e que pode dar o último passe e fazer boas arrancadas", disse o técnico Arsène Wenger.

Além de Pérez, o Arsenal também se reforçou na atual janela de transferências com Granit Xhaka (Borussia Mönchengladbach), Takuma Asano (Sanfrecc Hiroshima) e Rob Holding (Bolton). E a expectativa é de que consiga contratar o zagueiro alemão Shkodran Mustafi, do Valencia.

Com quatro pontos somados em três rodadas, o time está em oitavo lugar no Campeonato Inglês. O próximo compromisso do Arsenal será em 10 de setembro, diante do Southampton.