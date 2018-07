Arsenal só empata fora e continua longe dos líderes

BIRMINGHAM - O Arsenal desperdiçou neste sábado uma boa oportunidade de se aproximar da briga pelo G4 do Campeonato Inglês. A equipe londrina visitou o Aston Villa em Birmingham, pela 13.ª rodada da competição e, mesmo pegando um dos times que ocupavam a zona de rebaixamento, não saiu de um empate sem gols.

O consolo é que o resultado ampliou a invencibilidade do Arsenal no Inglês para três jogos, mas a equipe segue no sexto lugar, com 20 pontos, distante quatro do rival Chelsea, que tem um jogo a menos na quarta colocação, e um atrás do Everton, o quinto.

Já o Aston Villa escapou da zona de rebaixamento, passando o Reading e subindo para o 17.º lugar, com 10 pontos. A equipe, que vinha de duas derrotas, agora está a três jogos sem vencer.

Apesar do placar sem gols, foram várias boas chances criadas dos dois lados. O Aston Villa chegou a marcar, com Weimann, mas o gol foi invalidado por impedimento. Holman também ameaçou, acertando o travessão. Já o Arsenal perdeu chance clara com Koscielny. Carzola e Ramsey também mandaram para fora boas oportunidades.