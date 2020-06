Arsenal só terá goleiro de volta ano que vem e agora vai atrás de substituto

O Arsenal não deverá ter o goleiro titular de volta neste ano. O alemão Bernd Leno sofreu uma grave lesão no joelho direito no último fim de semana no jogo diante do Brighton, pelo Campeonato Inglês, e só deve voltar a atuar em 2021. Por isso, a diretoria vai buscar no mercado um substituto e a escolha deve ser o veterano Joe Hart. A informação é do site inglês Goal.

Leno sofreu a lesão ainda no primeiro tempo da derrota de virada por 2 a 1 em um lance de disputa de bola com o atacante Neal Maupay. O goleiro deixou o campo substituído imediatamente depois da jogada. Após ouvir reclamação dos adversários de que deveria ter evitado o choque que causou a lesão, Maupay foi até o vestiário da equipe londrina após a partida para pedir desculpas e conversar com o técnico.

Porém, como Leno será desfalque, o Arsenal quer buscar uma nova opção para o setor e a escolha deve ser por Hart, de 33 anos. Goleiro da seleção inglesa na Copa de 2014, ele ficará sem contrato no fim de junho e deixará o Burnley de graça. A alternativa considerada viável tanto pelo quesito financeiro, como pela experiência do atleta, que teve longa passagem pelo Manchester City.

Apesar desse currículo, Hart não joga pela elite do futebol inglês desde dezembro de 2018 e passou a maior parte dos últimos meses como reserva. O goleiro passou ainda pelo Birmingham, Torino e Blackpool.