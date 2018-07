Arsenal sofre, mas elimina West Bromwich nos pênaltis

WEST BROMWICH - Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal sofreu para vencer o West Bromwich, nesta quarta-feira, pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Empatou em 1 a 1 no tempo normal, levou pressão na prorrogação, ficou atrás nos pênaltis, mas acabou vencendo por 4 a 3 nas cobranças decisivas. Assim, avançou para fazer clássico contra o Chelsea, em casa, daqui a quatro semanas.

Um dos três alemães titulares da equipe do Arsenal nesta quarta-feira, Thomas Eisfeld fez seu primeiro gol pelo clube aos 16 minutos do segundo tempo. Quase em seguida, Saido Berahino empatou, resultado que seguiu até o fim do tempo regulamentar.

Na prorrogação, o West Bromwich pressionou e ficou mais perto de ganhar do que sair derrotado. Nos minutos finais, acertou uma bola na trave com Amalfitano e perdeu um gol claro com Rosenberg, que chegou a driblar o goleiro, mas bateu em cima de Vermaelen, que salvou em cima da linha.

Nos pênaltis, Gnabry perdeu a cobrança dele, a quarta da série. O West Ham chegou a abriu 3 a 2, mas bateu duas para fora, com Dawson e Amalfitano. Para fechar o jogo, Nacho Monreal fez o dele.

Enquanto o Arsenal jogava a prorrogação, acontecia o sorteio da próxima fase. E o clássico londrino será o único confronto entre equipes grandes. O Manchester City vai visitar o Newcastle, o Tottenham receberá o Hull City, enquanto o Manchester United pegará o Norwich City.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Newcastle x Manchester City

Tottenham x Hull City

Manchester United x Norwich City

Arsenal x Chelsea

Sunderland x Southampton

Leicester City x Fulham

Birmingham City x Stoke City

Burnley x West Ham