Arsenal supera City fora de casa e ajuda rival Chelsea a disparar

O Arsenal foi a Manchester neste domingo e conseguiu um grande resultado diante do City, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês. A equipe londrina fez 2 a 0, com gols de Cazorla e Giroud, se manteve na zona de classificação para competições europeias e ajudou o rival Chelsea, que com o resultado disparou na liderança da competição.

O triunfo levou o Arsenal a 39 pontos, na quinta colocação, dois à frente do Tottenham e um atrás do Manchester United. Já o City tropeçou pela segunda vez e, com isso, voltou a ficar distante do Chelsea. Os londrinos comandados por José Mourinho têm 52 pontos, cinco a mais que o time de Manchester.

O Arsenal volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o Brighton and Hove Albion, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. Já o City realizará amistoso diante do Hamburgo na quarta-feira. No sábado, também entra em campo pela Copa da Inglaterra, para pegar o Middlesbrough.

Neste domingo, as duas equipes começaram se estudando bastante e o jogo era morno até a abertura do placar pelo Arsenal. Aos 22 minutos, Monreal tentou a tabela com Giroud e caiu na área após contato de Kompany. O pênalti polêmico marcado pela arbitragem foi bem cobrado por Cazorla, que marcou.

O gol não mudou o panorama do jogo e somente com a entrada de Jovetic no intervalo o City cresceu. Logo no primeiro minuto, Agüero quase marcou, mas a bola foi desviada pela defesa. Aos cinco, foi a vez de Jesús Navas tentar e Ospina impedir o empate.

Só que no contra-ataque o Arsenal também assustava e, assim, Ramsey perdeu boa chance aos 10. Aos 21, no entanto, não teve jeito. Cazorla cobrou falta pela esquerda, a defesa do City cochilou e Giroud apareceu sozinho para tocar de cabeça para a rede.

O segundo gol levou o City todo a frente e a equipe exerceu uma forte pressão. Aos 34, Jovetic arriscou, mas a bola novamente foi desviada e passou muito perto. Ainda houve tempo para que Dzeko tentasse uma última vez, mas o Arsenal se segurou e arrancou o importante resultado.

WEST HAM VENCE

No outro jogo da rodada pelo Inglês, o West Ham derrotou o Hull City com facilidade, por 3 a 0, em Londres. Andy Carroll, Morgan Amalfitano e Downing, todos no segundo tempo, marcaram os gols que levaram a equipe a 36 pontos, na sétima posição. O Hull, por sua vez, é o 18.º, com 19, e hoje estaria rebaixado.