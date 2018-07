Arsenal supera Fulham fora e vence a primeira no Inglês

LONDRES - O Arsenal tratou de encerrar qualquer rumor de crise no Emirates Stadium neste sábado ao faturar sua primeira vitória no Campeonato Inglês. O time de Arsène Wenger venceu o Fulham por 3 a 1, fora de casa, e ofuscou a derrota na estreia, diante do Aston Villa, no fim de semana passado.

Giroud e Podolski, duas vezes, garantiram os três primeiros pontos do Arsenal na tabela. O atacante francês abriu o placar aos 14 minutos de jogo, ao interceptar finalização de longa distância. Dentro da área, ele bateu na saída do goleiro e deixou os visitantes em vantagem.

Antes do intervalo, Podolski anotou seu primeiro gol ao aproveitar sobra e bater da entrada da área para o gol livre, aos 40 minutos. No segundo tempo, o atacante bateu rasteiro da esquerda e acertou o canto, fazendo 3 a 0 para o Arsenal. Aos 33, o Fulham descontou com gol de Darren Bent, completando cruzamento dentro da pequena área.

Na próxima rodada, o Arsenal vai enfrentar o Tottenham, no Emirates Stadium, no dia 1º de setembro.