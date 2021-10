Arsenal surpreende o Leicester, vence por 2 a 0, e soma sétimo jogo seguido sem derrota no Inglês

O Arsenal deu neste sábado mais um importante passo em sua busca por reabilitação no Campeonato Inglês. Após levar surra nas três primeiras rodadas, o time de Londres somou seu sétimo jogo sem derrota na competição com boa vitória por 2 a 0 na casa do Leicester.

Mesmo jogando fora de casa, o Arsenal não se intimidou e começou com tudo, buscando logo um gol para depois ter o contragolpe a seu favor. A pressão surtiu efeito e rapidamente o domínio em campo também se transformou em vantagem no placar.

Leia Também Brasileiros compram clube inglês e apostam em tecnologia e boas finanças para subir de divisões

O brasileiro Gabriel Magalhães desviou a cobrança de escanteio de Saka para abrir o marcador no King Power Stadium com 5 minutos. Antes dos 20, Smith-Rowe ampliou, deixando os comandados de Mikel Arteta em situação bastante tranquila.

Até o intervalo, o Leicester não conseguiu se ajustar e pouco fez para tentar diminuir o placar adverso, apesar de se lançar todo ao ataque. Brendan Rodgers usou o intervalo para acalmar o time e tentar reverter o resultado.

O Leicester voltou bem, cresceu e passou a dominar as ações. Foi um bombardeio para o gol do Arsenal, mas brilhou a estrela do goleiro Ramsdale, que fez belas defesas até o último lance para garantir o importante resultado.

O Arsenal chegou aos 17 pontos e já ronda a zona de classificação para as competições europeias ao subir para o provisório quinto lugar, enquanto o Leicester seguiu com 14, no nono lugar.