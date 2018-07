Arsenal triunfa com um gol de Henry no fim e ultrapassa Chelsea no Inglês

LIVERPOOL - O Chelsea já pode dar adeus à briga pelo título inglês. Vindo de três empates seguidos e apenas duas vitórias nos últimos nove jogos pelo Campeonato Inglês, o time londrino foi derrota pelo Everton, neste sábado, em Liverpool, por 2 a 0. Já o Arsenal fez sua parte e venceu o Sunderland por 2 a 1, fora de casa, com um gol decisivo de Henry nos acréscimos.

Estacionado nos 43 pontos, o Chelsea já vê o líder Manchester United com 15 pontos a mais. A equipe do técnico Carlo Ancelotti também deixou a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Como venceu, o Arsenal foi aos mesmos 43 pontos e ganhou a quarta posição no número de gols marcados (48 a 44), uma vez que o saldo de gols também é igual (13).

Em Liverpool, foram necessários apenas quatro minutos até que o Everton abrisse o placar. A zaga do Chelsea falhou e a bola sobrou para Pienaar, livre, chutar forte no meio da área e fazer 1 a 0. O segundo gol saiu na etapa final. O norte-americano Donavan deu belíssimo passe para Stracqualursi sair na cara de Cech e ampliar.

Assim como Donavan, que está emprestado pelo Los Angeles Galaxy ao Everton até 25 de fevereiro apenas, Thierry Henry também já está perto de voltar para o New York Red Bulls, o que acontecerá no dia 15. E, assim como o norte-americano, também vai mais uma vez deixar saudades na Inglaterra.

Foi do francês o gol que deu ao Arsenal a vitória por 2 a 1 sobre o Sunderland, a segunda seguida da equipe. McClean abriu o placar para os visitantes no Emirates Stadium aos 25 do segundo tempo. Ramsey empatou logo depois. Mas o gol da vitória só sairia aos 46, marcado por Henry, que começou no banco e substituiu Oxlade-Chamberlain na etapa final.

Também neste sábado, ao mesmo tempo, outros quatro jogos. Em casa, o Blackburn venceu o Queens Park Rangers por 3 a 2 e subiu para o 18.º lugar, ainda na zona de rebaixamento. No confronto entre os agora dois últimos, deu Wigan, que venceu o Bolton por 2 a 1 fora de casa, mas se manteve na lanterna. Brigando no meio da tabela, o Fulham venceu o Stoke City por 2 a 1, em casa. Já o Norwich assumiu o posto de melhor dentre os pequenos (oitavo na classificação) ao vencer o Swansea City no País de Gales por 3 a 2.