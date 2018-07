Arsenal triunfa e volta à ponta provisória no Campeonato Inglês

LONDRES - A tradicional rodada do "Boxing Day" na Inglaterra teve mais oito jogos realizados durante a tarde desta quinta-feira. O destaque ficou pela vitória do Arsenal sobre o West Ham, de virada. Mesmo fora de casa, os comandados de Arsène Wenger bateram o adversário por 3 a 1, resultado que os levou à liderança provisória da tabela.

O Arsenal subiu para 37 pontos, um a mais que o Liverpool, que estava na liderança e ainda atua nesta quinta contra o Manchester City. Com o mesmo número de pontos do Arsenal, mas com desvantagem nos critérios de desempate, está o Chelsea, segundo colocado na tabela, que derrotou nesta quinta o Swansea por 1 a 0, em casa, com gol de Hazard.

O Arsenal precisou correr atrás do resultado nesta quinta, depois que o West Ham abriu o placar no início do segundo tempo com Carlton Cole. Aos 13 minutos, Walcott marcou com grande colaboração do goleiro adversário. Três minutos depois, o próprio Walcott aproveitou cruzamento da esquerda e fez seu segundo de cabeça. Aos 34, Podolski deixou o seu e fechou o placar.

Já o Everton se distanciou um pouco da briga pelas primeiras colocações ao ser surpreendido em casa pelo lanterna Sunderland por 1 a 0, gol de Sung-Yueng Ki. O resultado deixou os anfitriões com 34 pontos, na quinta colocação. Eles podem terminar a rodada até cinco pontos atrás do líder, desde que o Liverpool bata o City.

Quem gostou do resultado foi o Newcastle, que goleou o Stoke City em casa por 5 a 1 e chegou aos 33 pontos, em sexto. Remy foi o destaque da vitória com dois gols marcados, e ainda perdeu um pênalti. Gouffran, Cabayé e Cissé foram os autores dos outros gols dos anfitriões.

Por outro lado, o Tottenham ficou apenas no empate em casa com o West Bromwich, por 1 a 1, e caiu para oitavo, com 31 pontos. Nos outros jogos encerrados, o Crystal Palace derrotou o Aston Villa por 1 a 0, o Southampton bateu o Cardiff City por 3 a 0 e o Fulham passou pelo Norwich por 2 a 1.