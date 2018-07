Arsenal tropeça e empata com time da terceira divisão O mesmo Arsenal que, na quarta-feira, venceu o todo poderoso Barcelona, no Emirates Stadium, entrou em campo neste domingo para enfrentar o pequeno Leyton Orient, da terceira divisão do futebol inglês, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Fora de casa, levou um gol aos 43min do segundo tempo, ficou no empate em 1 a 1, e agora terá que jogar um replay em Londres para decidir quem avança para pegar o Manchester United nas quartas de final do torneio.