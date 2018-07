Arsenal tropeça em casa e empata com Wolverhampton

Mesmo jogando em casa e contra um time que luta contra o rebaixamento, o Arsenal não conseguiu vencer nesta terça-feira, no complemento da tradicional rodada natalina do Campeonato Inglês. Diante do Wolverhampton, ficou no empate de 1 a 1, no Emirates Stadium, em Londres.

O resultado foi péssimo para o Arsenal, que fica mais longe da briga pelas primeiras colocações do Campeonato Inglês. Agora com 33 pontos somados, permanece em quinto lugar - o líder é o Manchester City, com 45. Já o Wolverhampton está com 16 pontos e ocupa a 17ª posição.

O Arsenal abriu o placar logo aos oito minutos de jogo, com o gol do atacante marfinense Gervinho, e parecia que conseguiria uma vitória fácil. Mas o Wolverhampton empatou ainda no primeiro tempo, quando Fletcher aproveitou uma bola rebatida dentro da área e marcou de cabeça.

No segundo tempo, o Arsenal foi com tudo ao ataque para conseguir a vitória e pressionou bastante. Para ajudar, Milijas foi expulso aos 30 minutos, deixando o Wolverhampton com um jogador a menos. Mas a boa atuação do goleiro Hennessey e as chances perdidas definiram o empate.

Ainda nesta terça-feira, mais duas partidas serão realizadas no complemento da 18ª rodada do Campeonato Inglês: Swansea x Queens Park Rangers e Norwich x Tottenham.