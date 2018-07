Arsenal tropeça fora e Leicester City assume a ponta; Chelsea vence

O Campeonato Inglês poderá ter três líderes diferentes somente neste sábado. Depois de começar o dia com o Manchester City na ponta, a competição teve o Manchester United assumindo provisoriamente a primeira colocação. Em seguida, o modesto Leicester City "roubou" a posição e, ainda neste sábado, o City poderá retomar a liderança.

Para alcançar o primeiro posto, o Leicester City venceu o Newcastle por 3 a 0 e contou com um tropeço do Arsenal fora de casa. O time londrino poderia ter assumido a ponta se tivesse vencido o West Bromwich. Mas acabou derrotado de virada, por 2 a 1, com gols de James Morrison e Mikel Arteta, contra.

Olivier Giroud abrira o placar, ainda no primeiro tempo, e o Arsenal teve grande chance para ao menos empatar fora de casa. Alexis Sanchez sofreu pênalti nos instantes finais da partida. Mas Santi Cazorla pegou muito mal na cobrança e mandou por cima do travessão, aos 42 minutos do segundo tempo.

Com o tropeço, o Arsenal estacionou nos 26 pontos, agora ocupando a quarta colocação. Está atrás do Manchester City, que ainda jogará neste sábado, e tem também 26. O Manchester United aparece em segundo lugar, com 27, após vencer o Watford, no início do dia.

E o Leicester City assumiu a ponta, de forma provisória, com 28 pontos, ao bater o Newcastle. Jamie Vardy, Leonardo Ulloa e Shinji Okazaki marcaram os gols dos visitantes. Ao balançar as redes, Vardy deixou sua marca em seu 10º jogo seguido, igualando o recorde de Ruud van Nistelrooy - o recorde do holandês já durava 12 anos.

Pela mesma rodada, o Chelsea quebrou a sequência de três derrotas seguidas ao superar o Norwich City por 1 a 0, neste sábado. Diego Costa foi o autor do único gol da partida, ao dominar a bola dentro da área, dar belo corte no zagueiro e bater para as redes, aos 19 minutos do segundo tempo. O atacante não balançava as redes há um mês. Com o triunfo, o time comandado por José Mourinho chegou aos 14 pontos, ocupando agora o modesto 15º lugar.

Ainda neste sábado, o Stoke City bateu o Southampton por 1 a 0, com gol de Bojan, enquanto o Everton aplicou 4 a 0 no Aston Villa, com dois de Ross Barkley e dois de Romelu Lukaku. O Swansea City e o Bournemouth empataram por 2 a 2.