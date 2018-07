Arsenal vacila e cede empate ao Everton no fim em casa

LONDRES - O Arsenal desperdiçou neste domingo grande chance de disparar na liderança do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino fez 1 a 0 no Everton, mas não sustentou a vantagem e cedeu o empate nos minutos finais da partida, que encerrou a 15.ª rodada. Se tivesse confirmado a vitória, o Arsenal abriria sete pontos sobre os rivais Liverpool e Chelsea - os dois times somam 30, mas o primeiro tem melhor saldo de gols. Como não conseguiu, a equipe de Arsène Wenger chegou aos 35, mantendo ainda boa folga na primeira colocação da tabela. Já o Everton tem 28 e segue em 5º lugar.

Diante do bom time do Everton, o Arsenal só conseguiu balançar as redes no segundo tempo. E num lance chorado dentro da área. Após cruzamento da direita, a bola passou por dois até Mesut Özil encher as redes, aos 35 minutos. Mas a festa do Arsenal durou apenas quatro minutos. Deulofeu empatou o jogo ao receber dentro da área e bater cruzado, sem dar chance para o goleiro Szczesny. O time da casa ainda pressionou nos instantes finais, mas não conseguiu alcançar a vitória.

Ainda neste domingo, o Fulham derrotou o Aston Villa por 2 a 0, em casa, com gols de Sidwell e Berbatov, de pênalti. Apesar do triunfo, o Fulham segue em baixa, com apenas 13 pontos, na antepenúltima posição da tabela. O Aston Villa tem 19 e ocupa o 10º lugar da classificação.