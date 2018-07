Arsenal vai atrás de zagueiro Gabriel Paulista, do Villarreal

O Arsenal está negociando a contratação do zagueiro brasileiro Gabriel Paulista com o clube espanhol Villarreal, informou o técnico do time inglês, Arsène Wenger, nesta quinta-feira.

“No momento estamos conversando, se conseguiremos fechar um acordo ou não eu não sei”, disse o francês em coletiva de imprensa antes da partida da Copa da Inglaterra contra o Brighton and Hove Albion, equipe da quarta divisão, neste final de semana.

O Arsenal deixou o ex-capitão Thomas Vermaelen ir para o Barcelona em agosto passado e não reforçou a defesa, que vem sendo criticada na atual temporada.

Per Mertesacker e Laurent Koscielny têm composto a dupla favorita de Wenger na zaga, mas nenhum dos dois se mostrou totalmente convincente na função na primeira metade da campanha.

Gabriel, de 24 anos, tem uma cláusula de liberação em seu contrato que acredita-se ser de 20 milhões de euros, e Wenger insinuou que seu clube pode aceitar bancá-la.

“Estamos progredindo, há uma chance”, disse Wenger. “Estamos dispostos a pagar o preço de um bom jogador, não importa qual seja, se acharmos que é o preço justo, pagaremos”. Gabriel Paulista foi revelado pelo Vitória, de onde saiu para o Villarreal em 2013.