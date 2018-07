Arsenal vai poupar Özil e Ramsey na estreia na Liga Europa

Mesut Özil e Aaron Ramsey deverão ser as principais ausências do Arsenal para a estreia no Grupo H da Liga Europa, nesta quinta, às 16h05 (horário de Brasília), diante do Colônia. Os jogadores não estão lesionados, como explicou nesta quarta-feira o técnico Arsène Wenger, mas serão poupados após retornarem das seleções nacionais e atuarem no fim de semana pelo Campeonato Inglês.

"Sobre lesões, não temos grandes problemas. Alguns jogadores sentiram por terem atuado em duas partidas pelas seleções, como Özil e Ramsey. Então, vão descansar completamente", revelou o treinador do time inglês, em entrevista coletiva na véspera da partida. Ele também segue sem poder contar com Francis Coquelin, lesionado.

A estreia na Liga Europa antecede o clássico com o Chelsea, pelo Campeonato Inglês. Por isso, não será surpresa se Wenger poupar outros jogadores. Mas ele deverá contar no duelo contra os alemães com o atacante francês Olivier Giroud, que esteve perto de deixar o clube londrino na última janela de transferências, como revelou nesta quarta. No entanto, o jogador garantiu que a sua história com o time ainda não terminou.

"É verdade que estava perto de deixar o clube porque disse que queria jogar. Mas, depois de uma grande reflexão com todos ao meu redor, meus familiares e amigos íntimos, (senti que) queria ficar no Arsenal e pensei que a minha história não acabou, não foi concluída no Arsenal", declarou o atacante.

A equipe chegou à Liga Europa deste ano após ter terminado a temporada passada em quinto lugar no Campeonato Inglês. Neste ano, o início do Arsenal na liga inglesa é somente regular. Em quatro jogos, o time tem duas vitórias, duas derrotas e ocupa a 11.ª posição na tabela.