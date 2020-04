Arsenal vai retomar treinos individuais na próxima semana

Os jogadores do Arsenal poderão retornar ao seu centro de treinamento a partir da próxima semana, anunciou o clube londrino neste sábado, enfatizando que os exercícios serão realizados em estrita conformidade com as diretrizes de saúde para combater o novo coronavírus.

"Os jogadores terão acesso ao nosso campo de treinamento de Colney na próxima semana", disse um porta-voz do clube."O acesso permanecerá limitado, com atenção aos detalhes e a distância social será mantida em todos os momentos", acrescentou.

Os atletas poderão treinar individualmente nas dependências do clube, mas a presença de cada um seguirá um sistema de rodízio que permitirá que não coincidam. As instalações do clube permanecerão fechadas e os jogadores terão que voltar para casa após realizarem os exercícios.

Neste sábado, o jornal The Times anunciou que o Campeonato Inglês está estudando uma maneira de retomar a temporada, interrompida desde março, e que planeja fazer isso a partir de 8 de junho e com portões fechados.

No dia 20 de abril, o Arsenal anunciou uma redução de salários para seus jogadores e sua comissão técnica de 12,5%, valendo a partir do final de abril.

O time se juntou assim à lista de times do Campeonato Inglês que já anunciaram reduções ou adiamento de pagamentos de salários como Southampton, West Ham, Watford e Aston Villa.