Arsenal vence Aston Villa com gol de Saka e se recupera no Campeonato Inglês

Após perder por 2 a 0 para o Liverpool em jogo atrasado da 27ª rodada do Campeonato Inglês, no meio da semana, o Arsenal se recuperou rápido e venceu o Aston Villa por 1 a 0 neste sábado, no Villa Park. O triunfo na partida válida pela 31ª rodada foi alcançado graças a um gol marcado por Bukayo Saka na segunda metade da etapa inicial.

O resultado leva o time comandado por Mikel Arteta aos 54 pontos e o mantém tranquilo na quarta colocação, quatro pontos à frente do Manchester United, quinto colocado, e cinco atrás do Chelsea, ocupante da terceira colocação. O Aston Villa, por sua vez, está em nono lugar.

O Arsenal entrou em campo sem o Gabriel Martinelli, uma das novidades da última convocação para a seleção brasileira. De acordo com o clube, o jovem atacante apresentou problemas de saúde não especificados antes da partida e teve que ser poupado. Além disso, o goleiro Aaron Ramsdale, que sofreu uma lesão no quadril no jogo contra o Liverpool, também ficou de fora. Com isso, Smith Rowe e Leno ganharam vagas no time titular.

Do outro lado, o Aston Villa contava com Philippe Coutinho para tentar colocar a bola na rede do Arsenal, vítima favorita do meio-campista brasileiro na Premier League. Coutinho já marcou quatro gols contra o clube londrino, quando ainda defendia o Liverpool. No jogo deste final de semana, contudo, passou em branco.

No fim das contas, a rede foi balançada apenas uma vez, e para o lado dos visitantes. O cronômetro marcava 29 minutos de bola rolando quando Saka ficou com uma sobra perto da entrada da área e bateu firme para superar Leno. No restante da partida, principalmente no fim do segundo tempo, o Aston Villa tentou reagir e teve alguns bons momentos, mas não o suficiente para empatar.

Agora, os times ganham um período de descanso em razão da Data Fifa para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O Aston Villa joga em 2 de abril, contra o Wolverhampton, dois dias antes do Arsenal enfrentar o Crystal Palace.