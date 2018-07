Arsenal vence Aston Villa e é líder provisório do Campeonato Inglês

BIRMINGHAM - O Arsenal colocou pressão em Chelsea e Manchester United na abertura da 15ª rodada do Campeonato Inglês, além de ter se recuperado das derrotas para o rival Tottenham e o Braga. Neste sábado, a equipe londrina derrotou o Aston Villa por 4 a 2, em Birmingham, no Estádio Villa Park.

O resultado deixou o Arsenal provisoriamente na liderança do Campeonato Inglês, com 29 pontos. Agora, o time irá torcer por tropeços de Manchester United e Chelsea para seguir na dianteira da competição. Já o Aston Villa sofreu a sua primeira derrota como mandante e segue com 17 pontos, na 13.ª colocação.

Superior ao adversário, o Arsenal adotou uma postura mais ofensiva, dominou o primeiro tempo e abriu 2 a 0 com tranquilidade. Os gols foram marcados por Arshavin, em bela jogada individual, aos 39 minutos, e Nasri, aos 45, após cobrança de escanteio.

Na etapa final, o Aston Villa esboçou uma reação e pressionou o Arsenal diminuindo o placar aos 6 minutos, com gol marcado por Clark. Mas aos dez minutos, Chamakh fez o terceiro gol do time londrino. Aos 25, Clark marcou o seu segundo gol na partida e manteve o Aston Villa vivo no jogo. O Arsenal, porém, definiu o seu triunfo com um gol marcado por Wilshere aos 47 minutos.