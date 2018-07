Arsenal vence Blackpool e segue na luta por título

No Estádio Bloomfield, o Arsenal enfrentou certa dificuldade com a marcação do Blackpool no início do jogo, mas logo assumiu o controle total do duelo. Assim, abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, em bela trama ofensiva. Diaby passou para Fabregas na direita. O espanhol virou o jogo na esquerda com Van Persie, que cruzou rasteiro para Diaby, que bateu de primeira e fez 1 a 0.

O segundo gol não demorou a sair. Aos 20 minutos, Eboué avançou pela direita, tabelou com Wilshere, penetrou na área e finalizou, sem chance de defesa para o goleiro Kingson. Melhor em campo, o Arsenal poderia ter ampliado o placar ainda na primeira etapa, com Nasri, que acertou a trave em uma finalização, e Van Persie, que teve um gol em impedimento anulado.

Em desvantagem, o Blackpool pressionou o Arsenal no início do segundo tempo e marcou aos seis minutos. Campbell driblou o goleiro Lehmann e a bola sobrou para Taylor-Fletcher, que completou para o gol vazio. Apesar disso, o time londrino conseguiu retomar o controle do jogo e desperdiçou duas chances de gol com Van Persie.

Depois, o atacante holandês definiu o triunfo do Arsenal. Aos 30 minutos, Walcott cruzou rasteiro para Van Persie, que finalizou de primeira. O Blackpool tentou ameaçar a meta do goleiro Lehmann, mas não conseguiu evitar o triunfo do time londrino, que encerrou uma sequência de três empates no Campeonato Inglês e segue na luta pelo título.