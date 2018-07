Arsenal vence com gol de pênalti nos acréscimos e assume o quarto lugar no Inglês

Com um gol de pênalti nos acréscimos, o Arsenal derrotou o Burnley por 1 a 0 neste domingo, fora de casa, e assumiu a quarta colocação do Campeonato Inglês, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

A vitória veio somente aos 47 minutos do segundo tempo. Depois de uma partida bastante disputada, Ramsey foi empurrado por Tarkowski e o árbitro assinalou a infração. O atacante Alexis Sánchez cobrou e garantiu o triunfo.

O resultado levou o time visitante para a quarta colocação, com 25 pontos, um a mais do que o Tottenham, que no sábado empatou por 1 a 1 com o West Bromwich em casa e caiu para o quinto lugar. O Burnley está em sétimo, com 22.

O Arsenal volta a campo pelo Inglês na próxima quarta-feira, quando receberá o Huddersfield Town. O Burnley buscará a reação no campeonato no mesmo dia, fora de casa, contra o AFC Bournemouth.

No outro duelo deste domingo, o Southampton goleou o Everton em casa por 4 a 1. Charlie Austin foi o principal destaque da partida, com dois gols. Dusan Tadic e Steven Davis completaram o placar. Sigurdsson descontou. O Southampton foi a 16 pontos, na décima colocação. o Everton está em 16º, com 12.