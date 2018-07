Arsenal ganha e vira líder do Inglês; United e Chelsea empatam

O Arsenal é o novo líder do Campeonato Inglês; pelo menos por um dia. Nesta segunda-feira, pela 19.ª rodada da competição - a última do primeiro turno -, o clube de Londres recebeu o Bournemouth em seu Emirates Stadium e facilmente venceu por 2 a 0. Assim, chegou aos 39 pontos e ultrapassou o surpreendente Leicester City, que tem 38.

No entanto, esta primeira colocação poderá ser perdida nesta terça-feira, quando o Leicester City receberá em sua casa o Manchester City, terceiro colocado com 35 pontos. Para o Arsenal, ao menos um empate já bastará para virar o turno como líder. Já o Bournemouth, em sua primeira temporada na elite inglesa após o acesso, está em 16.º lugar com 20 pontos.

Os gols da vitória do Arsenal, que não sofreu qualquer susto em sua defesa, vieram com um gol em cada tempo. Aos 27 minutos da primeira etapa, o zagueiro brasileiro Gabriel Paulista aproveitou um escanteio cobrado pela direita e cabeceou sem marcação para as redes. Após o intervalo, aos 18, o meia alemão Mesut Özil acertou um belo chute de dentro da área após linda tabela pelo meio.

Em outro jogo desta segunda-feira, um disputado e emocionante clássico entre Manchester United e Chelsea, que vivem momentos conturbados em suas comissões técnicas. O placar de 0 a 0 não refletiu o que foi a partida no estádio Old Trafford, em Manchester, em que as duas equipes buscaram o gol a todo momento e ele só não saiu graças às defesas dos dois goleiros - De Gea, do time da casa, e Courtois - e às bolas que bateram na trave.

Com o resultado, o Manchester United do ameaçado técnico holandês Louis Van Gaal é o sexto colocado com 30 pontos. Já o Chelsea, em sua segunda partida com o também holandês Guus Hiddink no comando em substituição ao português José Mourinho, está apenas na 14.ª posição com 20 pontos, ainda muito ameaçado pelo rebaixamento.

Por fim, em Londres, o West Ham venceu de virada o Southampton por 2 a 1 e subiu para a sétima colocação, com 29 pontos.