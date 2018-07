Arsenal vence e elimina Liverpool da Copa da Inglaterra

LONDRES - O Arsenal só precisou de uma semana para se vingar do Liverpool pela goleada de 5 a 1, sofrida no sábado passado, em rodada do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Emirates Stadium, o time londrino venceu por 2 a 1 neste domingo e eliminou o rival da Copa da Inglaterra.

O duelo marcou o reencontro dos dois rivais apenas oito dias depois da incrível vitória do Liverpool no Inglês. O resultado havia dado novo ânimo para o time de Luis Suárez e Philippe Coutinho por causa do grande domínio sobre o Arsenal, que acabou perdendo a liderança da competição.

O ritmo do jogo passado parecia se repetir neste domingo, em razão da atuação do Liverpool nos primeiros minutos. Aos 4 minutos, o time já havia criado duas boas chances para abrir o placar. Mas Sturridge desperdiçou os dois lances. Os visitantes se mantinham no ataque e faziam pressão, mas sem resultado.

Mais eficiente, o Arsenal não jogou fora sua chance. Aos 15, Oxlade-Chamberlain aproveitou sobra na marca do pênalti e não teve dificuldade para acertar as redes do Liverpool. O gol acelerou o ritmo da partida e deixou o duelo mais aberto.

Os visitantes pareciam perto do empate, porém foi o Arsenal quem voltou a marcar na volta do intervalo. Logo aos 2 minutos, Podolski pegou cruzamento da direita e bateu rasteiro para o gol: 2 a 0. Mas o Liverpool não desanimou. Aos 13, Gerrard bateu pênalti no canto direito do goleiro e diminuiu.

Sem perder a esperança, o Liverpool partiu para o ataque e o jogo ganhou em emoção. As oportunidades, contudo, morriam com frequência nos pés de Sturridge, neutralizado com certa facilidade pela defesa do Arsenal. Firme na zaga, o time da casa garantiu a vitória e a vingança contra o rival.

Agora o Arsenal terá pela frente o Everton, que avançou neste domingo ao vencer o Swansea City por 3 a 1. Em outro jogo de hoje, o Sheffield United bateu o Nottingham Forest pelo mesmo placar. O vencedor vai encarar o vitorioso de Sheffield Wednesday x Charlton Athletic.

O Manchester City vai cruzar com o Wigan Athletic, enquanto o Sunderland vai encarar o Brighton ou o Hull City, que se enfrentam na segunda. Os duelos das quartas de final serão realizados nos dias 8 e 9 de março.