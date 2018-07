Arsenal vence e se isola em primeiro lugar no Inglês

SWANSEA - O Arsenal se manteve na liderança do Campeonato Inglês neste sábado e agora de forma isolada. Neste sábado, o time londrino se aproveitou muito bem do empate do rival Tottenham com o Chelsea (1 a 1) e derrotou o Swansea City, fora de casa, no Liberty Stadium, por 2 a 1, em partida válida pela sexta rodada.

Com isso, o Arsenal chegou aos 15 pontos, na primeira colocação no Campeonato Inglês, com dois a mais do que o vice-líder Tottenham. Já o Swansea se manteve com sete pontos e está apenas na 13ª colocação após perder em casa. Os três gols da partida foram marcados no segundo tempo e o Arsenal definiu o seu triunfo em apenas quatro minutos. O primeiro gol do time londrino saiu aos 13 e foi marcado Gnabry, que tocou na saída do goleiro do Swansea após ser lançado por Ramsey. Aos 17 minutos, Ramsey recebeu de Giroud, driblou seu marcador e chutou forte para fazer 2 a 1. O Swansea diminuiu com Davies, aos 36 minutos, mas não conseguiu evitar a derrota.

Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal agora volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na terça-feira vai receber o Napoli em partida válida pela segunda rodada do Grupo F. Na estreia na chave, o time londrino derrotou o Olympique de Marselha por 2 a 1, na França.