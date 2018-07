Arsenal vence e ultrapassa Tottenham, que só empata

Foi a quinta vitória consecutiva do Arsenal - sendo quatro no Campeonato Inglês -, que superou uma diferença que chegou a 11 pontos em favor do Tottenham há poucas rodadas. Por outro lado, o time do técnico Harry Redknapp chegou à quarta partida seguida sem vitória e vive péssima fase na temporada.

Nesta quarta, o Arsenal selou a vitória sobre o Everton logo no início do confronto, com o zagueiro Vermaelen, que aproveitou escanteio da direita para marcar de cabeça, aos 8 minutos do primeiro tempo.

Já o Tottenham se livrou de sair com um resultado ainda pior diante do Stoke City. Mesmo atuando em casa, os londrinos saíram atrás no placar, com gol de Jerome, já aos 30 minutos do segundo tempo. Nos acréscimos da partida, no entanto, o holandês Van der Vaart marcou e garantiu pelo menos um ponto aos anfitriões.

Na próxima rodada, o Arsenal enfrentará o Aston Villa, que briga na parte de baixo da tabela, no próximo sábado, em casa. Já o Tottenham terá um difícil compromisso diante do Chelsea, quinto colocado, fora de casa, no mesmo dia.