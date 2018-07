Arsenal vence Fenerbahçe e confirma vaga na Copa dos Campeões

LONDRES - O Arsenal garantiu classificação na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa ao passar pelo Fenerbahçe na última fase preliminar. Depois de vencer por 3 a 0 a partida de ida, mesmo atuando na Turquia, o time inglês apenas confirmou a vaga nesta terça-feira ao derrotar novamente o adversário, desta vez por 2 a 0, no Emirates Stadium, em Londres.

Com a ampla vantagem, o Arsenal entrou em campo tranquilo nesta terça e não deu chances para o adversário em nenhum momento. Depois de perder algumas chances no início, o time da casa abriu o placar aos 25 minutos. Walcott recebeu lançamento na marca do pênalti, mas foi travado quando bateria. A bola sobrou para Ramsey, que marcou.

O gol acabou com as poucas esperanças do Fenerbahçe e o que se viu deste momento em diante foi o amplo domínio do Arsenal, que chegaria ao segundo gol na etapa final, novamente com Ramsey. Aos 27 minutos, Wilshere lançou Gibbs pela esquerda e o lateral cruzou para o meio-campista, que desviou no canto esquerdo do goleiro.

O resultado ameniza um pouco as críticas que o Arsenal vinha sofrendo pelo mau desempenho recente, que fez a equipe terminar na quarta posição do último Campeonato Inglês e ter que disputar esta fase preliminar. Esta será a 16.ª participação da equipe na fase de grupos na Copa dos Campeões, desde a temporada 1998/1999.

Ainda nesta terça, o Schalke 04 também garantiu vaga na fase de grupos. Depois de empatar por 1 a 1 em Gelsenkirchen diante do PAOK, da Grécia, e ver sua situação ficar complicada, o time alemão venceu fora de casa por 3 a 2 e confirmou a vaga, mesmo com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo - Jermaine Jones foi expulso aos 19 minutos da etapa final.

Outros três times confirmaram classificação nesta terça. Mesmo perdendo em casa por 3 a 2 para o Dínamo Zagreb, o Áustria Viena passou para a fase de grupos por ter vencido por 2 a 0 na ida, fora. Já o Steaua Bucareste conseguiu a vaga ao empatar por 2 a 2 com o Legia Varsóvia, na Polônia, após empate por 1 a 1 na ida. Por fim, o Basel, que havia vencido o Ludogorets Razgrad por 4 a 2 na ida, avançou após nova vitória, dessa vez por 2 a 0, na Suíça.