Arsenal vence fora e mira vaga na Liga dos Campeões

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 50 pontos, na quinta colocação, dois a menos do que o quarto Chelsea, equipe que está ficando com a última vaga destinada ao futebol da Inglaterra na Liga dos Campeões. Já o Swansea segue na nona colocação, com 40 pontos.

Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Aos 29 minutos, Cazorla cruzou rasteiro para Giroud, que rolou para Nacho Monreal, que bateu cruzado, com a bola entrando no canto esquerdo da meta do Swansea. O segundo gol do Arsenal foi marcado aos 45 minutos. Giroud passou para Ramsey, que encontrou Gervinho. O atacante, livre da marcação, tocou na saída do goleiro Vorm para definir o triunfo da equipe londrina no País de Gales.

O Liverpool, que vinha embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Inglês, decepcionou ao perder para o Southampton por 3 a 1, fora de casa. O brasileiro Phillipe Coutinho marcou o gol do time visitante. Schneiderlin, Lambert e Rodriguez fizeram os gols do 15º colocado. O Liverpool ocupa a sétima colocação, com 45 pontos.

Também neste sábado, Stoke City e West Bromwich Albion empataram por 0 a 0. Na luta contra o rebaixamento, o Aston Villa, primeira equipe fora da zona de descenso, venceu o Queens Park Rangers, em casa, por 3 a 2.