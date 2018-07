Arsenal vence Fulham e sobe para terceiro no Inglês

Além disso, o Arsenal subiu para o terceiro lugar no Campeonato Inglês, com 63 pontos, dois a mais do que o Chelsea, que vai enfrentar o Liverpool, fora de casa, no domingo. A equipe também abriu cinco pontos de vantagem para o rival Tottenham, quinto colocado, que vai enfrentar o Manchester City, em casa, no domingo.

Neste sábado, o Arsenal ficou com um jogador a mais logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com a expulsão de Sidwell, do Fulham. E a equipe aproveitou a vantagem numérica para abri o placar aos 43 minutos. Após cobrança de falta por Walcott, Koscielny ajeitou para Mertesacker, que concluiu de cabeça.

No segundo tempo, o Arsenal levou alguns sustos e teve Giroud expulso aos 44 minutos mas conseguiu manter a vantagem e garantiu a vitória que o deixou mais perto da classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Também neste sábado, o sexto colocado Everton ficou mais longe de uma vaga no torneio europeu ao perder, fora de casa, o Sunderland por 1 a 0. West Bromwich Albion e Newcastle empataram por 1 a 1 e Swansea City e Southampton ficaram no 0 a 0.

Já o Stoke City venceu o lanterna Queens Park Rangers, fora de casa, por 2 a 0. Com dois gols de Bennett, o Norwich superou o penúltimo colocado Reading por 2 a 1, em casa. O West Ham, também em casa, venceu o Wigan, que está na antepenúltima posição, por 2 a 0.