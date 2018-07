Arsenal vence lanterna Aston Villa fora e dorme na liderança do Inglês

O Arsenal assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês neste domingo ao derrotar o lanterna Aston Villa por 2 a 0, fora de casa, pela 16ª rodada. Jogando no Villa Park, em Birmingham, o time londrino dominou as ações desde o início e praticamente não deu chances ao combalido rival.

Com o triunfo, o Arsenal chegou aos 33 pontos e alcançou a primeira colocação, ao menos até esta segunda-feira, quando o Leicester, líder antes do início da rodada, enfrentará o Chelsea, de José Mourinho. O surpreendente Leicester soma 32 pontos e está brigando com os grandes pela ponta.

Vivendo boa fase na temporada europeia, o Arsenal não demorou para ficar em vantagem neste domingo. Logo aos 7 minutos, Walcott avançou pela esquerda e foi derrubado dentro da área. Na cobrança, Giroud bateu no canto esquerdo do goleiro e converteu, anotando seu 50º gol no Campeonato Inglês.

Antes do intervalo, o time londrino chegou ao segundo gol numa vacilada do ataque do Aston. Após perder a bola no campo ofensivo, a equipe da casa viu o Arsenal puxar rápido contra-ataque. Özil deu passe para Ramsey só empurrar para as redes, aos 37 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Arsenal seguiu melhor em campo, porém sem criar chances mais agudas de gol. O resultado afundou ainda mais o Aston Villa na tabela. O time de Birmingham estacionou nos seis pontos, seis atrás do penúltimo colocado, o Sunderland.

Na próxima rodada, o Arsenal fará um confronto direto na briga pelas primeiras posições. Vai enfrentar o Manchester City, no domingo que vem, no Emirates Stadium.

Ainda neste domingo, o Inglês terá dois jogos: Liverpool x West Bromwich Albion e Tottenham x Newcastle United. Leicester x Chelsea fecham a rodada na segunda-feira.