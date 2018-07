Arsenal vence Manchester City e assume segundo lugar

O Manchester City foi prejudicado pela expulsão de Dedryck Boyata, aos 4 minutos do primeiro tempo. Em vantagem numérica, o Arsenal abriu o placar aos 20 minutos, com gol marcado por Sami Nasri. Ainda na primeira etapa, aos 41 minutos, Cesc Fabregas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Na etapa final, Alex Song, aos 21 minutos, fez o segundo gol do Arsenal na partida. E Nicklas Bendtner, aos 44 minutos, marcou o terceiro gol e definiu a vitória do time londrino por 3 a 0 sobre o Manchester United.

Em casa, o Liverpool venceu o Blackburn por 2 a 1, mas ainda não conseguiu sair da zona de rebaixamento. Agora, a equipe soma nove pontos, em 18º lugar, uma posição atrás do adversário deste domingo. Os gols da partida saíram apenas no segundo tempo. Sotirios Kyrgiakos abriu o placar aos 3 minutos para o Liverpool, mas Jamie Carragher, contra, aos 8 minutos, empatou. Fernando Torres, aos 10 minutos, fez o segundo gol do Liverpool e definiu a vitória da sua equipe.

"Vivemos momentos de tensão após o empate do adversário no segundo tempo, mas soubemos controlar o nervosismo, chegar novamente à vantagem e segurar o placar até o final do jogo. Temos uma equipe capaz de estar numa situação melhor. Vamos ver se esse resultado marca o início de uma recuperação no Campeonato Inglês. Os novos donos do clube foram ao vestiário após o jogo nos parabenizar nosso empenho na partida. Ficamos felizes pela confiança e postura deles. Esperamos ter sucesso com essa nova gestão", afirmou o volante Lucas.