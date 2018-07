Arsenal vence na Austrália, Dortmund sofre no Japão e James estreia no Bayern

O Arsenal passou com facilidade pelo WS Wanderers, da Austrália, ao vencer por 3 a 1 em amistoso de pré-temporada realizado neste sábado no ANZ Stadium, em Sydney. Foi o primeiro jogo como titular do atacante francês Lacazette, que passou em branco.

O jogador francês havia estreado pelo Arsenal na partida anterior, na vitória sobre o Sydney por 2 a 0, quando entrou no decorrer da partida e marcou um dos gols. Neste sábado, Giroud, Ramsey e Elneny marcaram ainda no primeiro tempo. Os australianos descontaram na etapa final com Lustica.

Entre os clubes ingleses, outro destaque foi a estreia do zagueiro John Terry com a camisa do Aston Villa na derrota por 2 a 1 para o Shrewsbury Town, da terceira divisão inglesa. O veterano de 36 anos recebeu a braçadeira de capitão e assinou contrato por uma temporada.

A principal missão de Terry é ajudar o Aston Villa na disputa da segunda divisão inglesa. O adversário, no entanto, abriu dois gols de vantagem com Zak Jules e Gnahoua. Nos acréscimos do segundo tempo, Lansbury descontou de pênalti.

BORUSSIA PASSA SUFOCO

O Borussia Dortmund sofreu para superar o Urawa Red Diamonds, do Japão. Fora de casa, o time alemão venceu de virada por 3 a 2. Os japoneses saíram na frente com Koroki. No segundo tempo, o Borussia virou graças ao jovem de 19 anos, Emre Mor.

Ele marcou dois gols em três minutos e colocou os visitantes na frente. O Urawa reagiu e deixou tudo igual com Wataru, mas o Dortmund conseguiu garantir a vitória aos 43 minutos do segundo tempo com Andre Schürrle.

Já o Schalke 04 derrotou o Paderborn por 1 a 0, com gol de Konoplyanka. O Mainz tropeçou diante do Wehen, da terceira divisão alemã, e perdeu a partida por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Schäffler.

JAMES ESTREIA NO BAYERN

O Bayern de Munique conquistou o Telekom Cup, torneio amistoso em partidas com duração de apenas 45 minutos. Neste sábado, a equipe derrotou o Hoffenheim por 1 a 0, com gol de Lewandowski. Na sequência, bateu o Werder Bremen por 2 a 0, com gols de Thomas Müller e Bernat.

A segunda partida teve como destaque a estreia do colombiano James Rodríguez. O meio-campista contratado junto ao Real Madrid, ficou a primeira partida no banco de reservas, mas atuou os 45 minutos no duelo que valeu o título.

GOLEADAS ITALIANAS

A Fiorentina e a Sampdoria passearam em campo neste sábado. As duas equipes venceram seus amistosos por 11 a 0. A Fiorentina passou pelo modesto Trentino Team, enquanto que a Sampdoria bateu o Sellero Novelle.

A Inter de Milão, com o zagueiro Miranda de titular, perdeu para o Nuremberg por 2 a 1, em casa. Gislason e Ishak marcaram os gols da vitória. O brasileiro naturalizado italiano Eder descontou.

Com um gol do brasileiro Fabinho, O Monaco derrotou o Stoke City por 4 a 2, em casa. Além do lateral-direito, também balançaram a rede Saint-Maximin, Falcao García e N'Doram. Berahino e Diouf descontaram.