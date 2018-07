Arsenal vence na estreia de Özil; City só empata

SUNDERLAND - Com uma boa atuação de Özil em sua estreia, o Arsenal derrotou o Sunderland por 3 a 1, mesmo atuando fora de casa, neste sábado. O alemão deu a assistência para o primeiro gol, de Giroud, e mostrou o quanto pode ser importante para o time londrino na partida válida pela quarta rodada do Campeonato Inglês. O herói da vitória, no entanto, foi Ramsey, que marcou dois gols.

O resultado colocou o Arsenal na ponta provisória da tabela, com nove pontos, mesmo número do Liverpool, que ainda atua na rodada. O Chelsea tem sete pontos e também pode chegar à liderança. Agora a equipe de Arsène Wenger se prepara para a estreia na Liga dos Campeões diante do Olympique de Marselha, quarta-feira, na França.

O Arsenal começou melhor neste sábado e abriu o placar aos 10 minutos, quando Özil recebeu pela esquerda e cruzou no meio para Giroud marcar. A vantagem tranquilizou o time londrino, que diminuiu o ímpeto e acabou sofrendo o empate no início do segundo tempo. Koscielny cometeu seu segundo pênalti na temporada e Craig Gardner converteu.

Mas a alegria do Sunderland duraria pouco, porque aos 21 minutos começou o show particular de Ramsey, que marcou após pegar de primeira um cruzamento de Jenkinson. Mais vinte minutos e o volante voltaria a deixar sua marca, desta vez finalizando com precisão um belo passe de Giroud.

Se o Arsenal venceu e subiu à liderança, o Manchester City perdeu a chance de chegar aos nove pontos ao empatar por 0 a 0 diante do Stoke, fora de casa, e estacionar nos sete, na quarta posição. A equipe de Manuel Pellegrini também volta suas atenções agora para a Liga dos Campeões, pela qual estreia na terça-feira diante do Viktoria Plzen, fora de casa.

Se não foi um bom resultado, o empate ficou de bom tamanho para o Manchester City, que foi pressionado em boa parte dos 90 minutos. Atuando em casa e diante da apatia do adversário, o Stoke se empolgou, foi para cima e só não saiu com a vitória por conta da má pontaria de seus atacantes.

TOTTENHAM VENCE

Ainda neste sábado, Paulinho foi um dos destaques da vitória do Tottenham por 2 a 0 sobre o Norwich, em casa. O brasileiro deu a assistência para o segundo gol da equipe, marcado por Sigurdsson. O próprio Sigurdsson já havia marcado o primeiro, com assistência do estreante Eriksen, recém-contratado junto ao Ajax.

O resultado colocou o Tottenham na segunda posição provisória, com nove pontos, mas menos gols marcados que o Arsenal. O time londrino voltará a campo na quinta-feira, quando estreia pela Liga Europa contra o Tromso, da Noruega, em casa.

Em outros resultados deste sábado no Campeonato Inglês, o Aston Villa perdeu para o Newcastle por 2 a 1, mesmo atuando em casa. Já o Fulham ficou no empate por 1 a 1 contra o West Bromwich, mesmo resultado do duelo entre Hull City e Cardiff.