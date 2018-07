Arsenal vence Nagoya Grampus em amistoso no Japão

Realizado com ótima presença de público no Toyota Stadium, o amistoso teve o seu primeiro gol logo aos 2 minutos de jogo, quando o francês Giroud recebeu belo cruzamento da direita de Tomas Rosicky e cabeceou para as redes.

Já aos 24 minutos, o árbitro assinalou pênalti duvidoso do zagueiro brasileiro naturalizado japonês Tanaka sobre Giroud. E o atacante japonês Miyaichi, que atua pelo Arsenal depois de ter sido emprestado pelo Wigan, decretou o 2 a 0 na cobrança da penalidade. Por ter sido marcado por um japonês e em um amistoso, o gol acabou sendo festejado pelos torcedores das duas torcidas.

Na etapa final, na qual o técnico Arsène Wenger mandou a campo desde o início vários jogadores que estavam no banco de reservas, o atacante Theo Walcott recebeu passe preciso do garoto Gedion Zezalem, da base da equipe inglesa, e tocou com categoria por cima do goleiro Narazaki para fazer 3 a 0, aos 10 minutos.

Já aos 27 minutos, Kisho Yano descontou o placar após completar de cabeça um cruzamento vindo da direita, vencendo o goleiro Lukasz Fabianski.

O amistoso desta segunda-feira também marcou o reencontro de Arsène Wenger com o Nagoya, clube que ele dirigiu em 1995 e 1996, antes de assumir o Arsenal.