Arsenal vence o Chelsea por 3 a 1 e é vice-líder do Campeonato Inglês

LONDRES - O Arsenal mostrou força e em seu estádio, o Emirates, derrotou o Chelsea por 3 a 1, nesta segunda-feira, no clássico que encerrou a 19.ª rodada do Campeonato Inglês. Agora com 35 pontos, em 18 jogos, o time vermelho de Londres assumiu a vice-liderança da competição por ter mais saldo de gols que o Manchester City (17 a 12), que tem os mesmos 35 pontos, mas com uma partida a mais já realizada.

A ponta da tabela de classificação está com o Manchester United, que está com 37 pontos e "apenas" 17 jogos disputados - o time é um dos mais prejudicados com as nevascas que atingem a Inglaterra nas últimas semanas. Com uma partida jogada a mais que o líder, o Chelsea se vê cada vez mais distante da luta pelo título - está na quarta colocação, com 31 pontos.

Em campo, o clássico foi equilibrado até os últimos minutos do primeiro tempo. Os dois times criaram boas chances de gol e tudo parecia que o intervalo chegaria com o placar zerado. No entanto, aos 44, um bate-rebate na área do Chelsea fez com que a bola sobrasse limpa na entrada da área para o volante Alex Song, que chutou cruzado no canto esquerdo do gol de Petr Cech.

Logo no começo da segunda etapa o Arsenal não deixou o rival tentar qualquer coisa. Em um intervalo de apenas dois minutos, aos seis e aos oito, o time da casa se aproveitou de duas falhas defensivas do Chelsea e abriu grande vantagem no marcador com gols de Cesc Fabregas e Theo Walcott, respectivamente.

Com 3 a 0 no placar, o Arsenal tratou de administrar o resultado e permitiu uma pequena reação do adversário. Aos 12 minutos, o atacante marfinense Didier Drogba cobrou uma falta pelo lado esquerdo e, sem marcação, Ivanovic conseguiu cabecear para o meio do gol antes da chegada do goleiro Fabianski. Só que o jogo ficou nisso e a torcida da casa pôde comemorar mais uma vitória.